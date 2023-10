Küche in Bad Frankenhausen in Vollbrand. (Symbolbild)

Bad Frankenhausen Meherere Einsatzkräfte wurden alarmiert und zu einem Wohnungsbrand in Bad Frankenhausen gerufen. Zehn Personen mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden.

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Dienstagabend in Bad Frankenhausen in der Steinbrückstraße. Gegen 19.10 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle die Feuerwehren aus Bad Frankenhausen, Seehausen und Ringleben. In einer Wohnung im 1.Obergeschoss stand eine Küche in Vollbrand. Zwei Trupps unter Atemschutz brachten das Feuer unter Kontrolle und konnten es löschen.

Durch die Feuerwehr wurden insgesamt 10 Personen, darunter 2 Kinder, evakuiert. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 33 Einsatzkräften vor Ort.

Küche in Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Bad Frankenhausen Küche in Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Bad Frankenhausen Zu einem Wohnungsbrand in der Steinbrückstraße in Bad Frankenhausen kam es am Dienstagabend. Foto: Silvio Dietzel / Feuerwehr / Dietzel

