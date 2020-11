Wort zum Sonntag Kyffhäuserkreis: Gute gemeinte Wünsche mit auf den Weg geben

Vor Jahren hörte ich ab und an „Sei behütet“, „Gott befohlen“, „Gott behüte Dich“ und andere Wünsche beim Abschied von guten Freunden oder meinen Großeltern. Diese Wünsche sollen das Böse, das Unheil abwehren. Heute fallen mir nicht mehr viele Personen ein, welche beim Abschied „Gott befohlen“ oder ähnliches zu mir sagen. Warum dies so ist, möchte ich hier nicht beschreiben. Ich bin selber gerade dabei, es in meinem Alltag wiedereinzuführen. Sollten wir nicht gerade in der jetzigen Zeit dem Anderen alles Gute wünschen und in den Wunsch die Abwehr des Schlechten wie von Krankheit oder allgemein dem Bösen einbeziehen? Ist der Wunsch nach Gesundheit nicht momentan der am meisten gesagte? Dann sollten wir es praktizieren, empfehle ich.

In diesen Zusammenhang sehe ich zum Beispiel das Balkonsingen, was vor Wochen genau dieses Thema aufnahm. Welch ein genialer Einfall und geistliche soziale Wärme. Das Lied „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, …“ trifft es.



Hier der Text:

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.



Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen.

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.

Nehmen sie sich die Zeit, lesen oder singen sie dieses Lied. Geben sie den Segen weiter. Seien sie behütet. Uwe Vetter ist Gemeindekurator im evangelischen Kirchenkreis Bad Frankenhausen