Wort zum Wochenende: „Ein fester Grund“

Pfarrerin Viktoria Bärwinkel über das Leben und Sein einer Insulanerin.

Ich. Inmitten von Blau. Oben: blau vom Himmel. Unten: blau vom Meer. Mein Blick? Er fällt zurück. Fällt auf den Hafen. Den Wasserturm. Die Küste. Das Schiff nimmt Fahrt auf. Sie haben ihr Haus auf Sand gebaut, denke ich. Vor vielen Generationen schon. Konnten nicht anders. Seitdem erleben sie, wie der Wind ihn wegträgt. Täglich. Und die brausende See ihn zu sich holt. An der Seeseite spülen ihn Saugbagger regelmäßig aufwendig wieder an Land. Sie retten, was auf diesem Weg zu retten ist. Und doch stehen sie fest – die Insulaner. Felsenfest. Das habe ich in den vielen Begegnungen gespürt.

Ich entferne mich Stück für Stück vom Ufer und denke dabei an sie. An Diddi. Eigentlich heißt sie ganz anders, aber alle auf der Insel nennen sie so. Sie lebt hier schon ewig. Aber eine echte Insulanerin ist sie nicht. Wir kannten uns erst eine Stunde, als sie mich einlud. Zwei Tage nach unserer ersten Begegnung saß ich, die Fremde, auf ihrem Sofa. Ihr altes Fotoalbum auf meinen Knien. In der Tasse knisterte leise der Kandis, als sie zu erzählen begann: Vom Leben auf der Insel. Den Stürmen des Lebens. Von ihrem Hannes. Den gemeinsamen Kindern. Davon, dass ihre Tochter in letzter Minute doch noch eine echte Insulanerin wurde.

Immer wieder gießt sie Tee aus der geblümten Kanne nach. Malt mit Sahne Wolken in meine Tasse. Lächelt dabei. Wir reden über das Leben. Den Glauben. Über das was trägt. Einen ganzen Nachmittag. So, als würden wir uns schon ewig kennen. Diese Begegnung war nicht die letzte. Nur wenige Tage später trafen wir uns wieder. Sie fasziniert mich. Mit ihrer Art das Leben zu leben. So ohne Furcht. Getragen.

Sie hat auf weichem Inselsand sicheren Grund gefunden. Den einen Felsen, der Regen, Fluten und Stürmen standhält. Der Fels besteht aus Worten. Aus seinen Worten. Denn: „Wer seine Worte hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.“