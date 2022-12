Wort zum Wochenende für den Kyffhäuserkreis: Der Moment, der nachhallt

Der Allsteder Pfarrer Martin Weber hat im Sturm der Zeit einen Haltepunkt gefunden.

Noch zweieinhalb Wochen, dann wird es Heilig Abend sein. Zur Zeit versuche ich von einer besinnlichen Veranstaltung zur nächsten zu kommen. Ich freue mich darüber, weil dieses Jahr wieder so vieles stattfinden kann und gleichzeitig fühle ich mich gehetzt. Mich beschleicht manchmal das Gefühl, dass es ruhiger, besinnlicher, andächtiger, irgendwie heiliger zugehen müsste. Besonders in der Advents- und Weihnachtszeit. Aber Veranstaltungen rufen, meine Kinder und meine Frau wollen Zeit mit mir verbringen, Texte wollen geschrieben und Besuche getätigt werden.

Nebenbei spült das Internet eine Mischung aus Kriegsmeldungen und Geschenktipps auf mein Smartphone. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und gestern hatte ich dann doch meinen heiligen Moment. Als ich die Kirche in Allstedt zuschließen wollte, zündete ich noch eine Kerze an. Mit mir in der Kirche war ein Mensch, dem ich sehr verbunden bin. Die Kirche lag im Dunkeln, nur der orange Herrnhuter-Stern spendete zusätzlich zur Kerze Licht. Wir standen da. Wir sagten nichts, erwarteten nichts, nur die Stille, die Kerzen und wir zwei. Und dann sangen wir zwei Strophen des Liedes „Du Licht des Morgens“. Ein meditativer Gesang. Eine einfache Melodie und nur zwei Stimmen, die leidlich den Text kennen. Aber auf einmal ist der Sturm, der um mich tobt, egal. Es ist dieser eine Moment, den ich durch die Adventszeit tragen will. Ein heiliger Moment.

Als ich die Kirchentür schließe, ist der Moment vorbei. Aber er hallt in mir nach. Es ist dieser eine Moment, der mich durch die Wochen trägt. Die Gegenwart Gottes mitten im Sturm.