Wort zum Wochenende: „Ich bin ein Berliner“

Frank Freudenberg über die Wirkung von großen Worten.

Wir schreiben den 26. Juni 1963. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy spricht vor dem Rathaus in Schöneberg in West-Berlin. 400.000 Menschen sind gekommen, erwartungsvoll. Zwei Jahre zuvor wurde das geteilte Berlin durch den Mauerbau gänzlich auseinander gerissen und West-Berlin isoliert.

Kennedy solidarisiert sich mit den Menschen. „Ich bin ein Berliner!“, so sagt er. Und er meint damit: Ich gehöre zu Euch. Ich leide mit Euch. Eure Not ist meine Not. Euer Wohl ist mein Wunsch. Ihr seid mir wichtig. Dieser Satz hat Hoffnung gebracht vor 60 Jahren. Die Berliner haben durchgehalten.

Als Jesus auf die Erde kommt, wird er als Mensch geboren. Nackt, hilflos, bedürftig, durch und durch Mensch. Manchmal hungrig, manchmal traurig, manchmal wütend, manchmal verzweifelt. Seine Taten richten Menschen wieder auf. Seine Worte machen Hoffnung, schenken Heil. Und er verspricht noch mehr: Ich bin bei Euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus solidarisiert sich mit uns Menschen: Ich bin einer von Euch geworden. Ich leide mit Euch. Eure Not ist meine Not. Euer Wohl, Euer Heil ist mein Wunsch. Und ich bleibe bei Euch durch meinen Geist.

Worte haben Wirkung. Große Worte überdauern das Leben eines Menschen. Kennedys berühmter Satz ist in die Geschichtsbücher eingegangen.

Können die Worte, die Jesus gesprochen hat, vielleicht sogar einen Platz in meinem Herzen finden? Vielleicht kann ich in der nächsten Not, die mich trifft, innehalten. Vielleicht können dann diese alten Jesusworte in mir lebendig werden und mich durch die Notzeit tragen: Jesus spricht: „Ich bin bei Euch. Ich bin bei Dir.“

Dass dieses großen Worte Sie tragen und immer wieder Hoffnung geben!

Frank Freudenberg ist evangelischer Pfarrer in Schlotheim, Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen