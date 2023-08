Wort zum Wochenende im Kyffhäuserkreis: Ein Blick, ein Wort...

Gemeindekurator Uwe Vetter über Dinge, die uns ausmachen.

Mein Blick auf die prächtige Dahlienblüte der langumsorgten Knolle, die erst gar nicht so recht gedeihen wollte: Dieser Anblick erzeugt viel Freude in mir. Dies ist ein Gottesgeschenk. Auch Freude des Wiedersehens mit Freunden ist schön. Nach längerer Zeit mit ihnen zusammen zu sein. So bin ich schnell wieder auf dem Laufenden und die Beziehung zwischen uns wird neu genährt. Wieder ein Geschenk Gottes.

In einem aufgeregten Gesprächsthema spürte ich nicht nur die Außentemperatur als zu heiß. Es fiel mir jedoch nicht schwer, das Thema auf das Jetzt und Hier zu lenken und es abzukühlen. Die Erzählungen von Erlebnissen und die Freude über das Geschenk, zusammen sein zu dürfen, öffneten uns wieder die Sichtweise zur Freude.

Gott hat uns im Blick und behütete uns bis hierher. Welcher Art unsere Blicke sind, ist öffnend oder schließend. Offen schauend oder verformt, durch unsere Meinung verbogen. Er bewirkt viel im Gegenüber. Gott begleitet uns auf unseren Weg.

Ein Wort ungefiltert durch unsere Seele und halbdurchdacht rutscht über die Zunge. Ab und an lieber nicht, es verletzt vielleicht. Wir wollen jedoch mitfühlend sein und miteinander „auskommen“. Ein Blick, ein Wort, eine Geste ist es, was uns ausmacht. Gott ist bei uns.

Ein gutes Miteinander wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie behütet.