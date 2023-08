Wort zum Wochenende im Kyffhäuserkreis: Wer bin ich?

Pfarrerin Inge Theilemann aus dem Bereich Großenehrich über eine Frage, die beschäftigt.

Jesus Christus spricht: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? (Matthäus 16,15) „Wer bin ich?“ Diesen Titel trägt ein Gedicht, das Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1944, kurz vor seiner Hinrichtung im Gefängnis geschrieben hat.

Die Menschen in seiner Umgebung erleben ihn in einer Situation, die von Todesangst und Verzweiflung geprägt ist, als starken, unbeugsamen, siegreichen Mann.

Das erstaunt ihn selber, da er sich ganz anders, hilflos, wie ein Vogel im Käfig, fühlt und erlebt.

Eigen- versus Fremdwahrnehmung

Dass die Fremdwahrnehmung mit der Eigenwahrnehmung nicht deckungsgleich ist, noch mehr, dass sie sich widersprechen, verwirrt Bonhoeffer, er fragt sich deshalb: Wer bin ich nun wirklich? Bin ich so, wie andere mich erleben oder so, wie ich von mir denke?

Sicher ist das auch bei uns ähnlich. Was andere über uns denken und sagen, geht in unserer eigenen Wahrnehmung oft weit an dem vorbei, wie wir uns selbst sehen. Wer bin ich? Ein Leben lang beschäftigt uns diese Frage.

Auch Jesus hat diese Frage begleitet. Wer bin ich, was denkt ihr? Manche halten Jesus für Johannes den Täufer, andere für Elia oder einen der berühmten Propheten. Wichtig ist zunächst, dass Jesus ganz klar auf eine Entscheidung der Jünger hinaus will. Es gibt Situationen im Leben, da müssen wir uns entscheiden.

Petrus gibt Jesus die richtige Antwort

Wer Jesus für uns ist, das hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Das ungewisse, schwankende, zwischen allen Stühlen schwebende Christentum wird im Judasbrief getadelt: „Sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umtrieben.“ So wird hier jedem die Frage gestellt: Was sagst du, wer ich sei?

Wer ist Jesus? Gottessohn oder nur Mensch? Christus oder nur Prophet? Antworte, solange noch Zeit ist. Jesus will eine Entscheidung im Blick auf seine Person. Die Jünger sollen keine Sache beschreiben, sondern sagen, „wer ich sei“.

Und jetzt kommt die Stunde des Petrus. Er gibt die richtige Antwort: „Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Jesus nennt Simon den Petrus und wird auf diesem Felsen seine Kirche bauen. Manchmal freuen wir uns darüber, wie andere Menschen uns sehen.

Hinter die eigene Fassade schauen

Manchmal erschrecken wir aber auch, wenn wir hinter die eigene Fassade schauen. Manchmal trauern wir den Möglichkeiten hinterher, die wir nicht ergriffen haben. Eines aber ist gewiss: „Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott.“

Und wer Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmt, der kann sich ihm anbefehlen.

Inge Theilemann ist Pfarrerin im Bereich Großenehrich.