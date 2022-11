Pfarrerin Inge Theilemann sagt: Wer an die Rettung durch den Gottessohn glaubt, wird in Ewigkeit bei Gott leben.

Wort zum Wochenende: Mit 180 in die Ewigkeit

Pfarrerin Inge Theilemann aus dem Bereich Großenehrich über den Totensonntag.

„Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen“, sagt Jesus Christus. Nachzulesen im Markusevangelium. Nicht nur der Mensch ist vergänglich, auch die Erde bleibt nicht auf immer. Wann das sein wird, weiß er selbst nicht, allein Gott kennt den Zeitpunkt.

Wer Daten berechnet, spekuliert. Was aber in der Bibel genannt wird, sind die Vorzeichen für das Ende der Welt: Verführung, Kriege, Machtkämpfe, Erdbeben, Hunger, Verfolgung der Christen, Weltmission, Untergang Jerusalems, falsche Propheten und falsche Christusse, eine letzte große Bedrängnis und kosmische Veränderungen. Wenn das alles eingetroffen sein wird, wird Jesus wiederkommen, um „zu richten die Lebenden und die Toten“. Darum: „Seht euch vor, wachet!“ (Markus 13,33)

Jesus ist es wichtig, dass wir vor Augen haben, dass diese Welt untergehen wird und er danach wiederkommen wird. Es ist ihm wichtig, dass wir vom Ende nicht überrascht werden, denn er möchte das böse Erwachen verhindern. Er möchte verhindern, dass wir von dieser Erde gehen, bevor wir seinen Worten Glauben schenken.

Welche Worte meint er? Ich fasse sie so zusammen: Wer an die Rettung durch den Gottessohn glaubt, wird nicht vergehen, sondern in Ewigkeit bei Gott leben. Darum heißt der letzte Sonntag im Kirchenjahr nicht nur Totensonntag, sondern auch Ewigkeitssonntag.

Christen glauben an das ewige Leben. Wir kommen aus der Ewigkeit und gehen in die Ewigkeit. Und dieses Leben dauert nur einen Wimpernschlag der Ewigkeit. Darauf aufmerksam zu machen, ist die Aufgabe der christlichen Kirche.

Kehrt um, denkt um und glaubt an die Frohbotschaft! Macht eine Hundertachtzig-Grad-Wende. Vom Tod zum Leben.