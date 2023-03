Wort zum Wochenende: Mit seinen Augen sehen

Pfarrerin Viktoria Bärwinkel von der Trinitatisgemeinde in Sondershausen findet sich in der Geschichte von Zachäus wieder.

Jesus kommt zu denen, die nicht alles richtig gemacht haben, weiß Pfarrerin Bärwinkel

Zachäus ist klein. Schon immer. Während alle anderen um ihn herum wachsen, bleibt er ihnen an Größe zurück. Oft fühlt er sich benachteiligt. Hat das Gefühl, zu kurz zu kommen. Doch so klein wie er auch ist, hat er große Fragen.

Über alles in seinem Leben kann er sich wundern und staunen ohne Ende. Er ist immer auf der Suche. Denkt intensiv über alles nach. So fragt sich Zachäus: Warum lebe ich eigentlich? Warum bin ich, wie ich bin? Woher kommt das Leben?

Doch seine Fragen behält er für sich. Traut sich nicht zu, sie zu stellen. So verlernt Zachäus mehr und mehr das Staunen, Suchen und Fragen. Er richtet sich ein in der Welt der Großen. Hält alles für selbstverständlich. Als Erwachsener versteht er schnell, dass an die Macht kommt, wer so tut, als wäre Staunen und Suchen etwas für Kinder.

So ergreift er einen Beruf, der ihn mächtig und später reich macht. Er wird Oberzöllner. Nimmt den Menschen seines Volkes im Auftrag der Römer Steuergelder ab. Verlangt dabei mehr, als zulässig ist. Was übrig bleibt, behält er für sich. Ich komme groß, denkt er sich, und zeige allen, was ich kann.

Doch schnell ist er unbeliebt und einsam. Echte Freunde kennt Zachäus nicht. Immer mehr spürt er die tiefe Sehnsucht nach einem glücklichen Leben. Und die Fragen nach dem Sinn aus Kindertagen ergreifen wieder sein Herz.

Eine Begegnung, die alles verändert

Sein Suchen nach dem Woher und Wohin erwacht neu. Dann hört er: Jesus kommt in die Stadt. Alle, die ihm begegnen, sind ganz erfüllt. Ob Zachäus zu ihm gehen soll? Ob diese Begegnung sein Leben verändern kann? Zachäus klettert auf einen Feigenbaum. Dort kann er Jesus sehen, ohne ihm zu nahe zu kommen. Bleibt im Verborgenen. Dann das Unerwartete. Als Jesus näher kommt, spricht er ihn an. Lädt sich ein in sein Haus. Die Menschen sind empört. Bei einem Sünder kehrt er ein. Worüber reden die beiden wohl an diesem Abend?

Wir wissen es nicht. Klar ist nur – diese Begegnung verändert. Zachäus wechselt den Beruf. Findet sein Glück. Folgt Jesus nach.

Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr erkenne ich mich in ihm. Erst als der Unscheinbare sich vorsichtig sichtbar macht, wird er gesehen. Erst als Jesus ihn mit Namen anspricht, sieht er sich neu. Jesus kommt zu denen, die nicht alles richtig gemacht und sich verloren haben. Zu dir und zu mir.

Viktoria Bärwinkel ist Pfarrerin in und um Sondershausen