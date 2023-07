Wort zum Wochenende: Überzeugen ist besser

Pfarrer Andreas Möller aus dem Kyffhäuserkreis setzt sich gern für das gemeinsame Ziel ein.

„Junge, gut, dass du endlich da bist! Du musst unbedingt im Garten mit Hand anlegen! Lass alles stehen und liegen und komm!“ Wie typisch, dachte ich damals oft: Keine Begründung, keine lockende Verheißung für danach. Vorbei die Freude über den geschafften Schulalltag, unwichtig mein Bedürfnis nach Ruhe, wacklig geworden meine Pläne für den Nachmittag. Murrend fügte ich mich. Spaß sieht anders aus! Die Folge: Gartenarbeit und ähnliche Verrichtungen gewannen nie mein Herz.

Mit der Einsicht hapert es oft auch heute. Die vielen „Du sollst“ und „Du musst“ scheinen mehr zu werden. Wir aber möchten wissen, warum dieses und jenes nötig ist. Wir wollen überzeugt sein, dass der Aufwand, ja abverlangte Opfer auch lohnen. Es nützt nichts, wenn andere vorpreschen und uns mit ihrem Alarmismus in die Pflicht nehmen, ohne unser „Wenn und Aber“ zu hören – ja, auch wenn es Geduld benötigt.

Und vielleicht kommt ja noch Besseres heraus, wenn alle, die es betrifft, mit am Tisch sitzen und überlegen. Der alte Mönchsvater Benedikt hatte für ein gelingendes Zusammenleben im Kloster in seiner Regel festgelegt, dass, bevor Entscheidungen getroffen werden, jeder, der wollte, angehört werden müsse. Vor allem auch die Jungen. Das konnte heißen: die jung an Jahren waren. Oder aber auch: noch nicht so lange da. Jedenfalls, die noch nicht so betriebsblind sind.

Oft bediene sich Gott gerade ihrer. So fallen gute Entscheidungen, lehrte er. Wir aber haben das Zuhören oft verlernt. Wir sagen zu schnell unsere eigene Meinung als die einzig wahre. So aber gewinnen wir keine gemeinsame Zukunft.

Ich setze ich mich also gern für etwas ein, wenn ich ein lohnendes Ziel heraushöre. Dazu muss es realistisch erscheinen. Und unterlegt von vielen. Mag auch der Weg dann länger sein – man wird beherzter ans Werk gehen als zuvor. Die Frucht wird eine bessere sein.