Wort zum Wochenende: Versöhnung als Traum für uns alle

Der Allstedter Pfarrer wünscht Menschen den Willen, Zorn loszulassen

Die Monatslosung hört sich an, wie ein Kalenderspruch: „Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Wein die Fülle.“ Klingt richtig schön. Auf dem Kalender wäre dann ein Blumenfeld abgebildet oder ein Weinberg, darüber blauer Himmel. Ein Traumbild. Es ist ein Segenswort, das zu einem gesagt wird, der sich diesen Segen ergaunert. Jakob ist sein Name und er stiehlt diesen Segen von seinem Bruder Esau.

Ein Bruder trickst den anderen aus und flieht vor Angst

Die Geschichte ist eine der bekannteren aus dem Alten Testament. Jakob trickst seinen Bruder aus, verkleidet sich als sein Bruder und bittet seinen Vater Isaak um den Segen des Erstgeborenen. Und weil Isaak alt ist und schlecht sieht, gelingt der Coup.

Ein Familiendrama entsteht, denn Jakob nützt der Segen erst einmal nichts: Er flieht aus Angst vor seinem Bruder. Und auch Esau steht verletzt und zornig da, denn den Segen kann nur einer der beiden erhalten. Diese Geschichte im 1. Mose ab Kapitel 27 ist sehr lang. Die Erzählung folgt vor allem Jakob und was er alles erlebt, wie er dienen muss und irgendwann auch seine List bereut, wie er mit Gott streitet und schließlich nach vielen Jahren zurückkommt, um sich seinem Bruder zu stellen.

Esau taucht erst bei dieser Konfrontation wieder in der Geschichte auf. Man erwartet einen Streit, vielleicht sogar einen Kampf. Aber Esau hat den Zorn losgelassen. Er begrüßt Jakob als Bruder und sie weinen. Jakob weint und bittet um Verzeihung. Die beiden Brüder kommen wieder zusammen.

Es hat gedauert, es war entbehrungsreich und es erforderte den Willen zur Versöhnung. Dabei kommt Gott in diesem Familiendrama sehr selten vor, er bleibt im Hintergrund, wird aber immer mitgedacht und mitgefühlt.

Gott begleitet den Weg bis zur Versöhnung und öffnet neue Wege

So eine Versöhnung ist mein Traum für unser Land, für unsere Welt, für alle, die im Streit und in der Verletzung gefangen sind. Dass wir Zorn loslassen können und Rache. Dass wir miteinander weinen und miteinander streiten und uns trotzdem achten. Manchmal kann das dauern, manchmal machen wir Fehler, manchmal können wir loslassen. Aber immer begleitet uns darin Gott und eröffnet neue Wege, wartet auf uns. So wie bei Jakob und Esau. Martin Weber ist Pfarrer in Allstedt