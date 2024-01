Nordhausen Theater Nordhausen lädt am Freitag zur Premiere eines Holger-Biege-Liederabends ein

Ein Holger-Biege-Liederabend von Judith Zieprig mit dem Titel „Will alles wagen“, hat am Freitag, dem 5. Januar, um 19.30 Uhr im Theater im Anbau in Nordhausen Premiere. Vom Rudolstädter Schauspielensemble singt und gestaltet Johannes Geißer, der unter anderem für „SOKO Leipzig“ vor der Kamera stand und als Gitarrist und Sänger in der Band „Sushi Massaker“ spielt, die Songs des Liedermachers Holger Biege. Er wird am Klavier begleitet von Thomas Voigt.

Holger Biege war vor allem in der DDR bekannt, auch wenn er 1983 ein Gastspiel nutzte, um mit seiner Familie in West-Berlin zu bleiben. Seine Lieder beschreiben das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Es geht um Verluste, unerfüllte Sehnsüchte und natürlich die Liebe. Es sind Geschichten aus dem Leben. Holger Biege war nicht der Revoluzzer unter den Liedermachern der DDR, er schlug eher nachdenkliche Töne an. Der Soul in seiner Stimme brachte ihm in Musikerkreisen den Spitznamen „Stevie Wonder des Ostens“ ein. Im Alter von 65 Jahren ist Holger Biege im Jahre 2018 gestorben. „Will alles wagen“ ist die Würdigung eines bewegten Künstlerlebens.

Karten gibt es an der Theaterkasse in Nordhausen telefonisch unter Telefon: (03631) 6 260 555