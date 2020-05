Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Würdigung für Sondershäuser Seniorin

Für ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit dankte am Donnerstagmorgen Bürgermeister Steffen Grimm (pl) der Sondershäuserin Anselma Spangenberg mit einer Tafel an dem Weg, der dank ihr befestigt worden war. Die Tafel solle Passanten und Anwohner an den Einsatz der rührigen Seniorin erinnern, erklärte die Stadtverwaltung. Seit vielen Jahren kümmere sich Anselma Spangenberg um die Belange ihrer Mitmenschen und vor allem ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im Quartier der Frankenhäuser Straße.

Sie habe für die Beschwerden und Anliegen der Einwohner immer ein offenes Ohr und trage die Fragen an den Bürgermeister und in die Verwaltung heran. Mit ihrer Konsequenz und Zielstrebigkeit habe sie unter anderem erreicht, dass vor vier Jahren ein unbefestigter Weg zwischen dem Kindergarten „Pusteblume“ und den Mehrfamilienhäusern in der Frankenhäuser Straße ausgebaut worden war. Und im vergangenen Jahr wurde aufgrund ihres unermüdlichen Wirkens für die Anwohner zwei neue Straßenlaternen installiert, die insbesondere den Fußgängern auf diesem Weg bei Dunkelheit sicher laufen können. „Ihrer hartnäckigen und zielstrebigen Initiative und mehrerer Vorsprachen bei Verwaltung und Bürgermeister ist es zu verdanken, dass Passanten und Anwohner in diesem Bereich von einer Schritt für Schritt verbesserten Infrastruktur profitieren“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Bürgermeister Steffen Grimm lobte Anselma Spangenberg als Beispiel für nachbarschaftlichen Engagements und nannte sie das „unerschrockene Sprachrohr des Quartiers“, was die aktive Rentnerin in aller Bescheidenheit und mit sichtlicher Freude annahm, heißt es weiter.