Wunschbaum in Ebeleben

Zum siebten Mal organisieren der Jugendklub Ebeleben und die Sparkassenfiliale des Ortes den „Ebelebener Wunschweihnachtsbaum“. Ab 23. November wird der Baum in der Bankfiliale Ebeleben stehen und an ihm Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus Ebeleben und Helbedündorf hängen, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden oder sich durch schulische Leistungen oder Engagement verdient machten. Interessierte können einen der Wünsche einlösen. Als Obergrenze für das Geschenk seien 25 Euro festgelegt, teilt der Jugendklub mit. Die fertigen Pakete können bis Freitag, 11. Dezember, 12 Uhr, in der Sparkasse abgegeben werden. Die Geschenke sollen bei einer Weihnachtsfeier übergeben werden.