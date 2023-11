Wunscherfüller, Wanderung und Weihnachtsmusik im Kyffhäuserkreis

Kleine Aufmerksamkeiten erfreuen in der Weihnachtszeit vor allem die Kinder. Wer einen Kinderwunsch erfüllen möchte, kann sich an der Wunschweihnachtsbaumaktion der „Düne“ beteiligen.

Kinderwünsche mit dem Teamder „Düne“ erfüllen

Einen digitalen Wunschweihnachtsbaum gibt es beim Verein „Düne“ schon: mit mehr als 250 Wünschen von Kindern und Jugendlichen aus dem Kyffhäuserkreis. In den kommenden Tagen werden dann auch die Wunschweihnachtsbäume im Landratsamt und in der der Cruciskirche in Sondershausen aufgestellt. Wer gern Wünsche erfüllen möchte, kann sich telefonisch unter: 03632/ 700 410 oder im Internet unter www.wunschbaum-duene.de informieren.

Weihnachtliche Chormusikzum ersten Advent

„Vorfreude, schönste Freude“ lautet das Motto für das Abschlusskonzert der Weihnachtsedition 2023, das vom Chor Thuringia Cantat und der Band The String Company am Sonntag, dem 3. Dezember, um 17 Uhr im Achteckhaus Sondershausen gestaltet wird. Karten zum Preis von zehn Euro sind vor Ort erhältlich.

Winterwanderung mitdem Hainleite-Wanderklub

Der Hainleite-Wanderklub Sondershausen richtet am Mittwoch, dem 6. Dezember, eine Seniorenwanderung aus. Die Teilnehmer treffen sich dazu um 11 Uhr am Bahnhof in Sondershausen. Es wird eine Winterwanderung Richtung Bebra gestartet, informiert Bärbel Gemsjäger vom Verein.

Adventssingenin der Clingener Kirche

Die Kirchgemeinde Clingen lädt für den 3. Dezember um 14 Uhr zum Adventssingen in der Sankt-Gumberti-Kirche mit anschließendem Adventskaffee im Pfarrhaus ein. Das Programm wird vom Frauenchor Clingen, dem Männergesangverein Clingen und dem Posaunenchor Greußen gestaltet.

Freie Plätze im Kurszu Gesängen aus Taizé

Für den Kurs „In aller Ruhe. Taizé-Wochenende“ vom 12. bis 14. Januar 2024 in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster Donndorf sind noch wenige freie Plätze zu buchen, informiert Pfarrer Helfried Maas. Referent ist Kantor Christian Balkenohl, der im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda unter anderem für die Mobile Kinder- und Jugendkirche tätig ist. Inhalt dieses Kurses sind das gemeinsame Einstudieren von Taizé-Gesängen, die Gestaltung einer Abendandacht sowie eines Morgengottesdienstes und auch eine grundlegende Einführung in den Geist der Gemeinschaft von Taizé.