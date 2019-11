Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Yoga und Tanz für Einsteiger

Die Ländliche Heimvolkshochschule in Donndorf bietet vom 20. bis 22. November einen Einsteigerkurs „Best of dance mit Yoga“ an.

Teilnehmer können eintauchen in die faszinierende Welt des Tanzes aus verschiedenen Kulturen. In fünf Workshops wird die belebende Wirkung verschiedener Tänze für Körper, Geist und Seele erkundet. Es werden gemeinsam verschiedene Meditationstänze zum Besinnen und Hineinspüren getanzt. Für dieses Tanzwochenende ist kein Tanzpartner erforderlich. Mitbringen sollten Teilnehmer leichte Trainingskleidung (zum Beispiel Leggings, T-Shirt), Socken oder Gymnastik-Schläppchen. Die Referentin ist Bella Steudel, Tanzlehrerin, Entspannungspädagogin und Yoga-Übungsleiterin. Der Kurs kostet 179 bis 190 Euro. (red)

Die Anmeldung erfolgt bei der Ländlichen Heim- volkshochschule Thüringen, Kloster Donndorf, Kloster 6, telefonisch unter 034672 / 851 oder per E-Mail an LHVHS@klosterdonndorf.de