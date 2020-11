Zähe Vertragsverhandlung um Bebraer Teiche

Die Verhandlungen über den Vertrag zu den Bebraer Teiche sind noch nicht abgeschlossen. „Die Verhandlungen sind zäh und nicht einfach“, erklärte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) am Donnerstagabend im Stadtrat. Mitte Oktober hatten die Stadträte den Zuschlag für das Naturbad an den Sondershäuser Bauunternehmer Mike Schielke erteilt. Am Vertrag im Erbbaurecht wird seitdem gearbeitet. Die Stadt hatte die Vergabe an Bedingungen geknüpft wie den Erhalt des öffentlichen Badebetriebs und die touristische Entwicklung der Bebraer Teiche. Der Vertrag muss vor der notariellen Unterzeichnung noch einmal vom Stadtrat abgesegnet werden. Ursprünglich sollte dieser bereits in der Sitzung am Donnerstag zum Beschluss vorliegen.