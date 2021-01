Zahl Corona-Infizierter sinkt im Kyffhäuserkreis - Massenabstriche am Montag

Deutlich weniger positive Corona-Testergebnisse als an den Vortagen verzeichnete das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Samstag.

Kyffhäuserkreis. Schnelltests in Altenpflegeheimen liefern neue Verdachtsfälle. Massenabstriche am Montag in Sondershausen und Artern.

Mit 28 ist die Zahl der von einer Corona-Infektion Genesenen am Samstag im Kyffhäuserkreis deutlich höher als die der Neuinfektionen. Bei elf Menschen wurde das Virus neu nachgewiesen. Damit sinkt die Zahl der Personen mit einer aktiven Infektion im Kreisgebiet auf 368, davon leben 132 im Altkreis Sondershausen und 236 in der Region Artern. Corona-Blog: Sonntag Vorentscheidung über längeren Lockdown - Erster Kreis mit Schnelltests für Heimbesucher

Es sei aber trügerisch, dies jetzt als Zeichen echter Entspannung in der Corona-Situation zu deuten, warnt Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung. "Außerdem wurde über die Feiertage deutlich weniger getestet als zuvor. Manche Labore arbeiten überdies nicht", erläutert er. Sorge bereiteten bereits wieder Ergebnisse von Schnelltests im Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes in Artern.

In acht Fälle zeigte diese Corona-Infektionen an. Die Schnelltests gelten allerdings nicht als Nachweis. Klarheit soll eine Massenabstrich für Labortests unter allen Bewohnern und Angestellten am Montag bringen. Auch in der KS-Seniorenresidenz soll ebenfalls am Montag ein solcher Massentest stattfinden, nachdem dort in der zurückliegenden Woche bereits Coronafälle aufgetreten waren.

Insgesamt 1161 Bewohner des Kyffhäuserkreises sind seit Beginn der Pandemie positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden.

Weiterhin befinden sich 30 an Covid-19 Erkrankte in stationärer Behandlung. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen bleibt mit 25 unverändert.

Das Gesundheitsamt betreut aktuell 335 Kontaktpersonen, davon 220 aus dem Altkreis Artern und 115 aus dem ehemaligen Kreis Sondershausen.