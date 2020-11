Zahl der Coronafälle im Kyffhäuserkreis steigt – erste Toter

Kyffhäuserkreis. Der Kindergarten in Ebeleben öffnet wieder. In Roßleben gab es einen ersten Todesfall im Zusammenhang mit Infektion.

Am Freitag ist erstmals im Kyffhäuserkreis ein Mann gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Der Bewohner des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt in Roßleben hatte am Donnerstag über Unwohlsein geklagt, aber bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Symptome aufgewiesen, sagte Awo-Sprecher Dirk Gersdorf. Am Donnerstagabend sei er in seinem Zimmer in der Einrichtung verstorben.