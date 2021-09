Zahlreiche Baustellen im Kyffhäuserkreis

Weil die Brücke über die Schachtstraße in Sondershausen saniert wird, ist die B4 bis Ende September halbseitig gesperrt.

Kyffhäuserkreis. Straßensanierung, Kanalarbeiten, Brückenbau: Hier müssen Autofahrer mit Verkehrseinschränkungen rechnen

In Artern laufen die Arbeiten für den Neubau der Buswendeschleife Am Königstuhl unter Vollsperrung bis voraussichtlich Oktober 2021.

Für den Bau der Ortsumgehung Schönfeld - Ringleben ist die Straße zwischen Ringleben und Ichstedt gesperrt. Der Verkehr wird über die Ortsverbindung Ringleben - Borxleben umgeleitet. Im Zuge der Straße Ringleben - Esperstedt erfolgt die Anbindung der Ortsumfahrung an die neue Trasse. Dafür wurde der Verkehr auf die örtliche Umfahrung verlegt. Die Baumaßnahme wird bis Jahresende dauern.

In Bad Frankenhausen ist für den Ersatzbrückenbau über den Flutgraben in der Rudolf-Breitscheid-Straße der Bereich bis Ende Oktober gesperrt.

In Ebeleben gibt es eine Vollsperrung für den Ersatzneubau der Urbachbrücke in der Rathausstraße mit örtlicher Umleitung.

Vollsperrungin Großenehrich

In Großenehrich ist bis 31. August die Vollsperrung der Straße der DSF sowie der Thomas-Müntzer-Straße wegen Verlegearbeiten der Trennkanalisation erforderlich.

Für die Fahrbahnsanierung zwischen Allmenhausen und Billeben ist die B 84 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab Ebeleben über die B 249 nach Schlotheim und Marolterode zur B 84 und umgekehrt.

Für die Maßnahme „Weg in die Steinzeit“ wird vor Günserode eine Brücke gebaut, was bis Ende des Jahres dauert. Eine örtliche Umfahrung ist ausgeschildert. Der Neubau der Radwegbrücke zwischen Günserode und Seega zieht eine halbseitige Sperrung bis Dezember nach sich.

Voraussichtlich noch bis Ende September ist die Seegaer Straße in Göllingen für den Verkehr vollgesperrt. Die Umleitung führt ab Göllingen in Richtung Seega, Günserode, Bilzingsleben über Bad Frankenhausen, Oldisleben, Kannawurf, Kindelbrück in beiden Richtungen.

Bedingt durch einen Erdfall mussten in Bottendorf ein Teilbereich der Mittelstraße und der Gehweg gesperrt werden.

Zudem war es erforderlich, einen Teilabschnitt des Sperlingsbergs für den Verkehr zu sperren. Angaben zur Dauer der Sperrung sind noch nicht möglich.

In Sondershausen ist die B 4 im Bereich Schachtstraße bis 30. September wegen einer Brückensanierung halbseitig gesperrt. Die Strecke bleibt in Richtung Nordhausen offen.

In Gegenrichtung ist ab Neuheide gesperrt. Die Umleitung führt ab Neuheide über die K15 bis vor den Bahnübergang Großfurra, dann über die Schachtstraße zur B4. Die Auf- und Abfahrten der B4 in Sondershausen sind offen.