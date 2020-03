Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des Weltgebetstags

Tausende Christen in Mitteldeutschland begehen am Freitag den Weltgebetstag – auch im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen. Die Kirchengemeinden und evangelischen Kindertagesstätten laden zu ökumenischen Gottesdiensten und Veranstaltungen ein, teilte der Kirchenkreis mit.

Die Liturgie unter dem Titel „Steh auf und geh!“ haben in diesem Jahr Frauen aus Simbabwe verfasst. In ihren Texten würden sie vom schwierigen Alltag in einem Land berichten, das wirtschaftlich am Boden liegt; von Entwurzelung, fehlenden Bildungsmöglichkeiten für Mädchen, von Gewalt; aber auch von dem, was den Reichtum ihres Landes ausmacht – die Natur, die Hoffnung und die Kraft der Menschen, die dort leben.

„Das Land Simbabwe stellt uns in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen“, sagt Simone Kluge, Referentin für die Weltgebetstagsarbeit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. „Denn gerade von diesem Land, das wirtschaftlich so sehr am Boden liegt, ergeht die Aufforderung in alle Welt: Steh auf und geh! Die Frauen aus Simbabwe machen uns Mut, dass Gott Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung eröffnet. Lasst uns ihrem Beispiel folgen. Beteiligen wir uns am weltweiten Gebet, unterstützen wir durch unsere Kollekte die weltweite Projektarbeit und setzen wir uns mit unserer Unterschrift für die Schuldenumwandlungskampagne des Deutschen Weltgebetstagskomitees ein.“

Auch im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen wird es viele Veranstaltungen geben:

am 6. März

17 Uhr in der katholischen Gemeinde in Heygendorf, ökumenischer Gottesdienst

17 Uhr im Gemeinderaum in Bendeleben

18 Uhr im Pfarrhaus Schernberg

18 Uhr in der Trinitatiskirche Sondershausen

18 Uhr in Gemeindehaus Otterstedt

18 Uhr im Gemeindesaal in Bad Frankenhausen

19 Uhr im Gemeinderaum Ringleben

19.15 Uhr im Gemeinderaum in Mittelhausen



am 9. März

14.30 Uhr im Gemeinderaum in Göllingen

am 10. März

14 Uhr im Gemeinderaum in Hachelbich.