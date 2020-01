Zahnärztin geht in Sondershausen in Ruhestand

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahnärztin geht in Sondershausen in Ruhestand

Ihre Praxis schließen wird zum 15. Januar die Sondershäuser Zahnärztin Sabine Weidisch. Sie werde in den Ruhestand gehen, erklärte Sabine Weidisch.

Patienten hätten bis zum 15. Januar täglich von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, ihre Dokumente und Bonushefte in der Praxis Zum Östertal 4 vervollständigen zu lassen. Zudem werden die Patientenakten unter Einhaltung des Datenschutzes von der Zahnärztin Sabine Meister in der Sondershäuser Praxis in der Ferdinand-Schlufter-Straße 21 verwaltet, so Weidisch. In den Jahren ihrer Tätigkeit habe sie durch ihre Patienten viel Wertschätzung, Vertrauen erfahren, so Sabine Weidisch. Ihre Mitarbeiterinnen hätten zum positiven Praxisklima beigetragen.