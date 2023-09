Zehn Jahre Schulsozialarbeit im Kyffhäuserkreis

Straußberg. Die Unterstützung für Schüler und Lehrer gibt es inzwischen an 20 Schulen und allen Schulformen im Kyffhäuserkreis.

Immer da. Immer gut drauf. Mit ihr kann man immer reden. Das Echo von Schülern und Lehrern zur Schulsozialarbeit fiel am Dienstag eindeutig aus. Vor 10 Jahren bezogen die ersten ihre Büros in den Regelschulen und dem Berufsschulzentrum des Landkreises. Inzwischen gibt es Schulsozialarbeiterinnen an 20 Schulen, berichtete Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) bei einer kleinen Feierstunde auf dem Straußberg.

Mit rund 1 Millionen Euro finanziert der Freistaat im Jahr die Leistungen der Schulsozialarbeiter. Eingesetzt werden sie längst nicht mehr nur an den Regelschulen, sind in allen Schulformen nachgefragt. 65 Prozent aller Schulen decken sie mit ihrer Arbeit abdecken. Wünschenswert wären sie an allen Schulen im Kreis, waren sich die Akteure einig. Angestellt sind die Schulsozialarbeiter bei Trägern der Jugendarbeit. Der Stadtjugendring Sondershausen, der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis und der Jugendhilfe- und Förderverein Bad Frankenhausen gehören im Landkreis dem Trägerverbund an.

Welchen Stellenwert die Schulsozialarbeiter in den Schulen haben, zeigte nicht nur das Schülerlob. Der Leiter der Regelschule Roßleben, Mario Bauscke, berichtete aus dem Schulalltag. Er beschrieb die Schlange, die sich vor dem Büro der Schulsozialarbeiterin bildet, wenn die Tür einmal für ein vertrauliches Gespräch mit einem Schüler geschlossen ist. Sie unterstützt bei schwierigen Elterngesprächen, genießt eine hohe Anerkennung beim Kollegium.

Gibt es Konflikte in der Klasse, dann gebe es bei ihr den Raum, dies friedlich außerhalb des Klassenzimmers zu lösen. Das beruhige und dafür sei man dankbar, erzählte Bauschke. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, dass da jemand ist, der helfen kann und das so gut macht.“ Eine sei eigentlich zu wenig.