Zehn Jahre Wunschbaum in Ebeleben und Helbedündorf

30 zu erfüllende Wünsche zierten den Wunschweihnachtsbaum in Ebelebens Sparkassen-Geschäftsstelle im Jahr 2022. In diesem Jahr feiert die Aktion das zehnjährige Bestehen.

Ebeleben/Helbedündorf. Bewerbungen können noch bis zum 10. November eingereicht werden.

Die Aktion Wunschweihnachtsbaum des Kreisjugendringes feiert im Bereich Ebeleben/Helbedündorf das zehnjährige Bestehen. So soll es auch in diesem Jahr zur Neuauflage die Möglichkeit geben, dass sich Kinder und Jugendliche aus der Region ihre Wünsche erfüllen lassen können. Die Teilnehmer sollten zwischen 6 und 17 Jahren alt sein, wenn sie sich für die Aktion bewerben möchten, erklärt Nancy Schuder-Ludwig, die mobile Jugendarbeiterin und Leiterin vom Jugendclub in Ebeleben. Die Teilnehmer sollten in einem selbst gestalteten Brief kurz erklären, warum sie es verdient hätten, dass ihr Wunschzettel am Baum platziert werden sollte.

Einsendeschluss ist Freitag, 10. November. Im Brief sollten auch die Kontaktdaten mitgeteilt werden, heißt es. Die Briefe sind an den Jugendclub Ebeleben, Lindenstraße 29a, in 99713 Ebeleben zu senden. Für Rückfragen steht Nancy Schuder-Ludwig telefonisch unter (036020) 72213 oder per E-Mail an n.schuder@kjr-kyffhaeuserkreis.de bereit.