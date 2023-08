Zeitreise ins Mittelalter auf der Wasserburg in Heldrungen

Heldrungen. Zum 16. Mittelaltermarkt wird am Wochenende vom 24. und 24. September auf die Wasserburg Heldrungen eingeladen.

Durch das Burgtor der Wasserburg in Heldrungen kann man am 23. und 24. September laufen und in eine andere Zeit eintauchen. Dann wird der 16. Mittelaltermarkt auf dem Burggelände gefeiert. Die als Jugendherberge genutzte Anlage tritt in den Hintergrund, und das mittelalterliche Gemäuer verströmt gemeinsam mit dem Duft von Gebackenem und Gebratenem das Flair des Mittelalters.

Auf den Bastionen finden sich Mittelalter-Darsteller aus allen Teilen Deutschlands und aus verschiedenen Jahrhunderten, die mit ihrem Handwerk, dem Lagerleben und ihren Kriegern das Mittelalter lebendig werden lassen. Und keine Scheu: Fragen sind ausdrücklich erwünscht. In diesem Jahr werden mehr als 500 Darsteller erwartet.

Brückenschlacht mit Kriegern des Mittelalters

Wer sich für die Kampftechniken des Mittelalters interessiert, kann sich die Vorführungen auf dem „Sportplatz“ anschauen und am Nachmittag die spektakuläre Brückenschlacht mit den Kriegern aus Früh- und Hochmittelalter erleben. Wer die Brückenschlacht nicht verpassen möchte, sollte also spätestens gegen 15 Uhr die Burg betreten.

Im Burginnenhof kann sich bei leckeren Speisen und Getränken entspannt werden. In diesem Jahr erfreuen Sie der Gaukler Friedrich und die Gruppe „Unvermeydbar“ mit ihren Darbietungen. Am Samstagabend erwartet Sie eine Feuershow mit „Feuerfünkchen“.

Das Programm für den aktuellen Mittelaltermarkt ist kurz vorher unter www.mittelalter-heldrungen.de zu finden. Der Markt öffnet am Samstag, den 23. September, von 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, den 24. September, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist er frei.