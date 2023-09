In Gorsleben werden Zeitzeugen aus dem Turmknopf präsentiert

Gorsleben. Nach der Abnahme des Turmknaufs der Gorslebener Kirche wird am Denkmaltag bei einem Festgottesdienst der Inhalt präsentiert.

Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag (10. September) wird im Rahmen eines Gottesdienstes der Inhalt des Turmknopfes der Gorslebener Kirche der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei handelt es sich in erster Linie um Schriften von Pfarrern, Lehrern und dem Gemeinderat der Kirche, die die damalige Situation der Gemeinde beschreiben. Der Turmknopf war vor einigen Wochen reparaturbedingt abgenommen worden.

Der Kirchturm der St.-Bonifatius-Kirche existiert laut Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Turminschrift seit dem Jahre 1518. Aus Urkunden geht hervor, dass 1769 bereits der Knopf abgenommen werden musste, ob dies das erste Mal war, ist nicht bekannt. Weitere Knopfabnahmen folgten jedenfalls 1851, 1884, 1936, 1968 und eben in diesem Jahr.

Jede Kirchturmknopfabnahme bringt die Spannung mit sich, was für Zeitzeugnisse in der Kapsel enthalten sind. Oft wurde in Gorsleben sogar ein richtiges Kirchturmknopffest veranstaltet. Die ganze Dorfbevölkerung nahm daran teil.

In der 1851 beigelegten Schrift finde sich folgende interessante Ausführungen.

Ein Titelblatt zum Turmknopf der St. Bonifatiuskirche von 1851. Foto: Ines Telle

„Da es sich fand, dass der Knopf von einigen Kugeln durchlöchert, auch sonst schadhaft war, wurde beschlossen, ihn durch einen neuen zu ersetzen. … Es geschah im Jahre 1848, dass die Aussaat des Bösen reiste und das Misstrauen zum Kampfe führte. Unser engeres Vaterland Preußen konnte davon nicht befreit bleiben, aber in unserem Orte zeigte es sich, wie ein rechtlich christliches Bewusstsein in allen, auch den schlimmsten Verhältnissen die Gewissen wach erhält und rein. … Am Ende des Jahres 1848 wurde der mitunterzeichnete Pfarrer, da sein Vorgänger nach einem langen segensreichen Wirken gestorben, in sein Amt eingeführt. Zu dem was im Kirch-, Schul- und Gemeindeleben nun angebahnt oder erreicht ist, rechnen wir folgendes: Die alt-lutherische Einrichtung eines Kirchenvorsteheramtes, die Wahl von 6 Kirchenältesten guten Rufes, die mit dem Pfarrer zusammen einen Kirchenrat bilden, … Außerdem besitzt die Gemeinde bedeutende Anpflanzungen und zwar an der Hexenwiese, am Mansfelder Berge, auf der Kuhriete und an der Gemeindewiese ca. 4000 Stück Obstbäume…“

Und weiter: „Die Baufälligkeit des Gast-, Schul- und Gemeindedienerhauses erforderten den Neubau derselben. Das Gasthaus wurde 1841 mit 5600 Taler Kosten, die Knabenschule 1843 für 2300 Taler und das Gemeindedienerhaus, welches nun zugleich das Armenhaus mit umfasst, incl. Grund und Boden 1842 mit 450 Taler, errichtet… Prozesskosten wegen Weigerung der Rittergutsbesitzer zu den Pfarr- und Schulbauten beizutragen = 160 Taler… Nachdem der Ort lange Zeit von Feuerbrünsten verschont geblieben war, traf ihn im Jahre 1832 eine sehr bedeutende, welcher dann 1833, 1836 und 1849 andere folgten. … Möge der allgütige Gott diesem gegenwärtigen Bau des Kirchturmsknopf lange Jahre unter seinen Schutz nehmen …

Gorsleben, am 10.10.1851“

Wer mehr über die Zeitzeugnisse aus dem Kirchknopf von Gorsleben wissen möchte, ist um 10 Uhr zum Festgottesdienst eingeladen. Die Kirche wird an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Kleine Führungen werden angeboten.