Zentrales Gedenken in Bottendorf mit Bundeswehr

Roßleben-Wiehe. Am 19. November findet der Volkstrauertag statt. In Roßleben-Wiehe wird an sieben Orten an die Opfer von Krieg und Zerstörung erinnert.

Kommenden Sonntag ist Volkstrauertag. Aus diesem Grund gibt es in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe sieben Gedenkveranstaltungen. Das zentrale Gedenken der Stadt Roßleben-Wiehe findet am 19. November um 14 Uhr in der Sankt Mauritius Kirche in Bottendorf statt.

Die Stadtverwaltung läst alle Bürger, Vereine und Organisationen ein, sich daran zu beteiligen. „Gerade in diesen unruhigen Zeiten gedenken wir an diesem Tag den Menschen, deren Leben durch Krieg, Gewalt und Vertreibung zerstört und beeinträchtigt wurde und wird“, hieß es von der Stadtverwaltung. Die Gedenkfeier wird unterstützt von der Bundeswehr Bad Frankenhausen, örtlichen Vereinen, der Kirchengemeinde und der Stadt.

In den Ortsteilen finden neben der zentralen Gedenkveranstaltung eigene Kranzniederlegungen statt: In Wiehe wird Punkt 9 Uhr am Denkmal auf dem alten Friedhof gedacht; in Langenroda Langenroda um 9.30 Uhr am Denkmal, in Donndorf um 10 Uhr an der neuen Kirche, in Kloster Donndorf/Kleinroda findet die Kranzniederlegung um 10.20 Uhr statt. In Schönewerda ist das Gedenken am Kirchplatz für 10 Uhr geplant, in Roßleben ebenfalls 10 Uhr am Denkmal am Friedhof und in Nausitz um 10 Uhr am Denkmal nahe der Kirche. red