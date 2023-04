Zeugen überführen in Greußen einen betrunkenen Autofahrer mit 2,6 Promille

Ein 49-Jähriger konnte am Montag nach Zeugenhinweisen in Greußen mit 2,6 Promille gestellt werden (Symbolbild).

Gebesee/Greußen. Ein 49-Jähriger fiel am Montagabend zuerst im Landkreis Sömmerda mit seiner unsicheren Fahrweise auf. In Greußen konnte die Polizei die Fahrt unterbinden.

Ein 49-jähriger Autofahrer ist am Montagabend durch seine langsame und unsichere Fahrweise auf der Bundesstraße 4 im Landkreis Sömmerda aufgefallen. Laut Polizeiangaben soll er am Bahnübergang in Straußfurt fast die Schutzplanke touchiert haben und in den Straßengraben gerollt sein.

In Greußen konnte der Mann nach einem Zeugenhinweis von Polizisten gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der 49-Jährige wurde zur Blutentnahme gebracht und musste sein Auto stehen lassen. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten sicher.

