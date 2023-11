Ziergeflügel und Kraniche en masse im Kyffhäuserkreis

Christoph Vogel über ganz viele Gefiederte.

Neben Sportveranstaltung, Jahrgangstreffen und Arbeitseinsatz standen bei zwei Terminen die Gefiederten im Mittelpunkt. So gab es bei der Ausstellung des Ziergeflügel- und Exotenvereins Udersleben anlässlich seines 50-jährigen Bestehens unter anderem Kakadus, Finken, Papageien und Sittiche aller Art in den schillerndsten Farben und verschiedensten Größen zu bestaunen.

Für Liebhaber der Tiere aber auch dem neugierigen Besucher eine Augenweide.

Nicht so bunt aber bezüglich der Geräuschkulisse noch um einiges lauter, war die Ankunft Tausender Kraniche am Stausee Kelbra. Dies war bei der Kranichwanderung, organisiert vom Naturpark Kyffhäuser, zu erleben. Auch wenn das Spektakel aufgrund des Wetters nicht so gut wie gewünscht zu sehen war, so war es doch nicht zu überhören.

Guten Morgen Kyffhäuserkreis von Christoph Vogel. Foto: Hans-Peter Stadermann

Gemeinsam hatten die Veranstaltungen, dass den interessierten Tierliebhabern etwas geboten wurde und der größte Teil wohl zufrieden den Heimweg angetreten hat.