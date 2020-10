Zigarettenautomat aus Dönerimbiss gestohlen - Unfall beim Abbiegen

Crash beim Abbiegen

Am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit die Frankenhäuser Allee in Esperstedt in Richtung Bad Frankenhausen. Als er nach links in die Straße am Pfingstfleck abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Ateca. Dessen 66-jähriger Fahrer war gerade dabei, den Ford zu überholen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, an den Autos entstand Sachschaden.

Zigarettenautomat aus Dönerimbiss gestohlen

Am Wochenende drangen Unbekannte gewaltsam in einen Dönerladen Im Gewerbegebiet von Wiehe ein. Der oder die Täter erbeuteten einen Zigarettenautomaten. In der Nähe des Imbisses wurde im Außenbereich ein Feuerlöscher entleert. Ob dies mit einem Einbruch in Zusammenhang steht, ist derzeit laut Polizei noch unklar. Diese fragt: Wer hat etwas bemerkt und kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Wer kann Angaben zur Leerung des Feuerlöschers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen