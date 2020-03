Sondershausen. Ab Donnerstag gibt es in der Manege des Zirkus Robini auf dem Festplatz in Sondershausen rund.

Zirkus macht in Sondershausen Station

Zirkus Robini macht vom 12. bis 22. März auf dem Festplatz am Sondershäuser Kaufland Station. Vorstellungen werde es täglich 17 Uhr geben. Außer am Sonntag beginne die Vorstellung um 14 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. Aktionstage veranstaltet der Zirkus am Montag, Donnerstag und Freitag. Mit der Eurosparkarte zahlen Kinder nur acht Euro. Am Sonntag ist zudem um 14 Uhr Familientag. Die Eurosparkarte sei in vielen Geschäften, Schulen und Kindergärten kostenlos erhältlich.