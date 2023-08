Zu Fuß durch das Kyffhäusergebirge

Kyffhäuserkreis. Am 30. September findet der 24. Kyffhäuser Wandertag statt

Gesellig wieder das schöne Kyffhäusergebirge erkunden können Wanderfreunde am 30. September beim 24. Kyffhäuser Wandertag. Unter fachkundiger Führung von Christiane Thelemann und Enkelsohn Michael Große werden wieder zwei Touren angeboten: Tour 1 (8,5 Kilometer) führt diesmal vom Sportplatz über Hemling, Reitbahn, Rote Sohle, Rennweg, Seebertsbrunnen, Heide, Kirchberg und zurück. Tour 2 (11 Kilometer) führt über die Kleine Eiche und den Morgenbrotstein über Pfützental, Spring und Kirchberg wieder zurück. Den Abschluss bildet wie jedes Jahr das gemeinsame Mittagessen und Kaffeetrinken auf dem Sportplatz. Start ist um 10 Uhr auf dem Sportplatz in Udersleben.

Den Wanderungen beim 23. Kyffhäuser Wandertag im vergangenen Jahr schlossen sich rund 70 Wanderfreundinnen und -freunde aus dem ganzen Kyffhäuserkreis an. Seit 2010 läuft der Kyffhäuser Wandertag unter der Regie der Sparte Wandern des Sportvereins SSV 1923 Udersleben. Nachdem sich der Tourismusverband aus der Veranstaltungsorganisation zurückgezogen hatte, übernahm kurzerhand Familie Thelemann das beliebte Event, das in manchen Jahren schon an die hundert Teilnehmer zählte.