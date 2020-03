Zu wenig Spielraum für Kommunen um Förderung zu nutzen

Immer wieder verfallen in Thüringen Fördergelder in Millionenhöhe, weil diese unter anderem von den Kommunen nicht abgerufen werden. Das Problem sei vielfältig und lasse sich nicht pauschal beheben, erklärt dazu Ralf Rusch, Geschäftsführer des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, dieser Zeitung.

Zum einen sei es in der Tat so, dass Kommunen selbst das Geld fehle, um beispielsweise die Co-Finanzierung für einen Investitionsmaßnahme zu stemmen. Diese Mittel seien in den kommunalen Haushalten teilweise nicht vorhanden, so der Kommunalexperte.

Immer mehr Gemeinden hätten zudem Schwierigkeiten, die benötigten Unterlagen zum Erlangen von Fördergeldern zu erstellen. Es würden beispielsweise Planungsexperten fehlen oder Fachleute, die sich mit Fördermittelbescheiden wirklich auskennen. Dann sei es schwierig, im vorgegebenen Zeitrahmen die benötigten Dokumente zu erstellen.

So hat Anfang des Jahres auch der Landkreis zu spüren bekommen. Musste letztlich den geplanten Antrag für das Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus zurückziehen. Ursprünglich wollte man mit Hilfe des Bundes am Kyffhäuser-Denkmal investieren. Beantragen kann die Mittel aber nur eine Kommune. Bei den Gesprächen mit der Gemeinde Kyffhäuserland, in deren Gebiet das Denkmalsgelände liegt, erwies sich aber schnell, dass die rechtlichen Bestimmungen zu kompliziert sind und die Erfolgsaussichten gering. Man verzichtete.

Baukosten übersteigen Planungen der Gemeinden

Als weiteres Problem für die Kommunen hat der Gemeinde- und Städtebund auch die geforderten Ausschreibungen für Projekte ausgemacht. Sind die entsprechenden Angebote erst einmal veröffentlicht, zeige sich in der heutigen Zeit immer öfter, dass die geforderten Preise beispielsweise für Bauleistungen die Kalkulationen der Gemeinden deutlich übersteigen. Auch das behindere zunehmend die Investitionstätigkeit der Kommunen.

Das spürte schon mehrfach die Stadt Sondershausen. Die Ersatzbrücke in Thalebra musste neu ausgeschrieben werden, weil die Angebote die Kostenschätzung ums Doppelte überboten.

Hinzu kämen personellen Schwierigkeiten auch im Kernbereich der Verwaltungen bei vielen der Thüringer Städte und Gemeinden. Auch diese knappen Personalressourcen können letztlich das Abrufen vorhandener Fördergelder behindern, beispielsweise wenn Anträge nicht fristgemäß eingereicht werden.

Der Thüringer Städte- und Gemeindebund setzt sich daher verstärkt für zweckfreie Pauschalen ein, um den bürokratischen Aufwand beim Erlangen von finanzieller Unterstützung zu reduzieren. Bei diesen Geldern könnten die Kommunen selber entscheiden, wie sie diese verwenden, argumentierte Ralf Rusch. Prüfungen würden dadurch deutlich vereinfacht.

Als ein Beispiel für eine womöglich verfehlte Förderpolitik des Landes, nennt der Geschäftsführer des Kommunalverbandes die 20 Millionen Euro, die im Vorjahr zu Förderung von E-Government, also der Digitalisierung der Verwaltung, eingeplant worden waren. Gerade einmal 310.000 Euro seien aus dem Programm abgerufen worden, fügt er an. Das übrige Geld sei im Landeshaushalt geblieben, so Ralf Rusch.

Deshalb spricht sich der Thüringer Gemeinde- und Städtebund dafür aus, nicht abgeflossenes Fördergeld den kommunalen Haushalten zu Verfügung zu stellen. Sinnvoll sei dafür, Förderprogramme mit einem Zeitrahmen zu versehen und das dann noch vorhandene Geld den Städten den Gemeinden zu geben, erklärt Ralf Rusch.