Nicht nur künftige Erstklässler konnten sich am Freitag über eine Zuckertüte freuen, die vor dem Jugend- und Schülertreff (Just) von den Mitarbeiterinnen verteilt wurden. Ab 11 Uhr konnten alle Schüler – hier Michelle, Samira und Mary (von links) – eine mit Material für die Schule und Süßigkeiten gefüllte Zuckertüte in Empfang nehmen. Bereits zu Beginn der Sommerferien hatte es hier 50 sogenannte Ferientüten gegeben, die sehr schnell alle waren, so die Information aus dem Just. Für die am Freitag angemeldeten Ferienkinder gab es zudem noch ein Programm mit Hüpfburg, Spielmobil, Leckerem vom Grill zum Mittagessen und einigen Überraschungen.