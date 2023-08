Zuckertütengottesdienst in Bendeleben ohne Glockenjubiläum

Bendeleben. Die Reparatur der Bendelebener Kirchenglocke verzögert sich aufgrund eines neu entdeckten Risses.

Der Zuckertütengottesdienst in der Bendelebener Kirche findet wie geplant am Sonntag, dem 13. August, um 14 Uhr statt, informierte Steffi Wiegleb, Pastorin in Pfarrbereich Kyffhäuserland und Superintendentin des Kirchenkreises.

Die eigentlich damit verbundene Feier des 700-jährigen Glockenjubiläums könne an diesem Tag allerdings nicht erfolgen. Denn die Mitte Juni durch eine Fachfirma nach Holland gebrachte 700 Jahre alte Kirchenglocke – dort sollte ein Riss geschweißt werden – befinde sich immer noch in der Werkstatt. „Man hat einen weiteren Riss entdeckt“, nannte die Pastorin den Grund für die Verzögerung.

Neben einer Verlängerung der Reparaturzeit bedeute dies auch eine Erhöhung der ursprünglich veranschlagten Kosten um etwa 5000 Euro. „Das können wir mit den eingegangenen Spenden noch abdecken, teurer darf es aber nicht werden“, erklärte Steffi Wiegleb. Wann die Reparatur der Bendelebener Kirchenglocke abgeschlossen werden kann, sei derzeit noch nicht absehbar. Schön wäre es natürlich, wenn das noch im Jubiläumsjahr der Fall sei, so die Superintendentin, „darauf haben wir aber keinen Einfluss“.