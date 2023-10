Zum ersten Mal ein Mittagsstammtisch in Keula

Keula. Über das Projekt Agathe sollen die Zusammenkünfte von Senioren gefördert werden, damit sie nicht so alleine sind.

Königsberger Klopse mit Kartoffeln und roter Beete oder Nudeleintopf mit Nachtisch – zum ersten Seniorenstammtisch in der Gaststätte „Zur grünen Linde“ in Keula standen diese beiden Mittagsgerichte zur Auswahl. Schon von draußen duftete es lecker. Drinnen füllten sich die Plätze an der langen Tafel zunächst nur zögerlich. „Es muss sich erst einmal herumsprechen, aber wir sind optimistisch“, sagte Wirtin Bianca Brunner. In ihrer Gaststätte wird es künftig jeden ersten Mittwoch im Monat einen Stammtisch speziell für die Seniorinnen und Senioren aus Keula und der nahe liegenden Umgebung geben.

„Gemeinsam schmeckt’s besser“ – so lautet das Motto dieser neuen Idee, die im Rahmen des Projektes „Agathe – Älter werden in der Gemeinschaft“ entstanden ist.

Mal nicht alleine kochen und essen ist die Devise

Weil immer mehr Senioren im ländlichen Gebiet allein leben und es kaum noch Angebote für sie gibt, die sie aus ihrem Alltagstrott herausholen, soll das zumindest in Keula ein Stück weit geändert werden. Sich zum Mittagessen treffen, mal nicht allein zu Hause kochen und essen müssen und sich dabei gut unterhalten, das steckt hinter der Idee für den Mittagsstammtisch, so Bianca Brunner.

Auch für das Gemeinschaftsgefühl im Dorf gibt es in der Gaststätte immer wieder Angebote. Als nächstes steht die Kirmes vom 27. bis 29. November an, bei der die Kirmesjugend federführend wirkt.

Am 10. November findet ein Infoabend zum Thema „Patientenverfügung und vorsorgende Vollmachten“ ab 15 Uhr statt. Der nächste Mittagsstammtisch wird bereits für den November geplant.

Informationen gibt es im Landratsamt bei Simone Schmidt vom Agathe-Team unter Telefon: 03632/741670.