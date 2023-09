Zum ersten Mal gibt es in Holzthaleben ein Kinderfestival

So richtig bunt soll es zum ersten Kinderfestival in Holzthaleben werden (Symbolbild).

Holzthaleben. Mit diesen Ideen sollen zum Weltkindertag schöne Erinnerungen für die ganze Familie geschaffen werden.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass es in Holzthaleben ein großes Kinderfestival geben soll. Am Weltkindertag, dem 20. September, soll sich die Wiese auf dem Sportplatzgelände in eine bunte Spiel- und Spaßmeile verwandeln. Der Landfrauenverein des Ortes und die Weinhändlerin Stefanie Krebs haben die Organisation gemeinsam in die Hand genommen – und sind gespannt, wie das neue Angebot wohl angenommen wird.

Die Idee für das Kinderfestival kam von Steffi Krebs, die selbst mit Sohn Emil und Lebensgefährten Sebastian schon viele Kinderfeste besuchte, der dabei aber immer irgendetwas fehlte: „Bei vielen Kinderfesten kommen Dinge, die die eigene Kreativität fordern, zu kurz. Wir wollen einfach mal versuchen, Dinge anzubieten, bei denen die Kinder anders gefordert und gefördert werden. So gibt es zum Beispiel ein riesiges Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Die Kinder sind hierbei selbst die Figuren und bewegen sich auf dem Spielfeld. Wir wollen zudem mit Holz und Naturmaterialien basteln. Der Fokus liegt ganz einfach auf Kreativität.“

Kreativität, Bewegung, Mitmachangebote und Märchenstunde

Außerdem wolle man auch die früher typischen Spiele wie Eierlaufen oder Sackhüpfen anbieten, bei dem sich alle austoben können. Selbst ein Kinderanimateur aus Erfurt wurde für das Festival gewonnen. Bei so viel Toberei soll zum Abschluss dann etwas Ruhiges geboten werden: Eine Märchenstunde soll die hoffentlich rund um glücklichen Kinder in den Abend entlassen.

Kulinarisch wagen die Veranstalter auch etwas Neues: So wird es Waffelburger geben, die sich die Kinder selbst zusammenstellen können, dazu Wraps, Suppe und vieles mehr. Natürlich dürfen auch Süßigkeiten nicht fehlen.

Beeindruckende Unterstützung im Vorfeld

„Das Festival ist für die ganze Familie gedacht. Nach der entbehrungsreichen Zeit wollen wir einfach mal wieder ein großes Familienfest auf dem Dorf anbieten, bei dem viele schöne Erinnerungen für später geschaffen werden sollen“, sagt Stefanie Krebs. Schon jetzt seien sie und die Mitglieder des Landfrauenvereins von der entgegengebrachten Unterstützung im Vorfeld begeistert. „Es ist einfach mega, wie gut der Zuspruch schon jetzt ist. Man merkt, dass der Zusammenhalt auf dem Dorf großgeschrieben wird. Viele haben ihre Hilfe angeboten und jetzt hoffen wir einfach, dass zum Fest auch genügend Besucher kommen“, so Stefanie Krebs.

Das Kinderfestival findet am 20. September von 10 bis 19 Uhr auf der Wiese auf dem Sportplatz in Holzthaleben statt. Der Eintritt ist kostenlos.