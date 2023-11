Zum Weihnachtsmarkt rollt erstmals der Weihnachtsexpress durch Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wird vom 1. bis 3. Dezember zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Was es in der Kurstadt dann zu erleben gibt...

Mit einer Neuerung wartet in diesem Jahr der Frankenhäuser Weihnachtsmarkt auf. Durch die Innenstadt soll erstmals der Weihnachtsexpress rollen, kündigte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) an.

Ab Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, wird zum Frankenhäuser Weihnachtsmarkt eingeladen. Wie gewohnt sind die Stände sowie die Veranstaltungsbühne auf dem Marktplatz aufgebaut. An allen drei Tagen wird dann auch der Weihnachtsexpress durch die Innenstadt fahren. Eigens dafür wird auf dem Anger ein großer Weihnachtsbahnhof aufgebaut. Mit der weihnachtlich geschmückten Tschu-Tschu-Bahn geht es vom Anger aus etwa 15 Minuten durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt.

Im Weihnachtsexpress werden während der Fahrt kleine Weihnachtsgeschichten sowie Weihnachtslieder zu hören sein. Um unnötige Wartezeiten zu verhindern, besteht schon jetzt die Möglichkeit, Fahrkarten in der Tourist-Information zu erwerben. Die Fahrten werden halbstündlich an allen drei Tagen angeboten.

Zusätzlich wird es vor dem Thüringer Hof auf dem Anger ein weihnachtliches Angebot an Speisen und Getränken geben und sich so der Frankenhäuser Weihnachtsmarkt durch die gesamte Innenstadt erstrecken. Das Bühnenprogramm wird außerdem über Lautsprecher in der gesamten Einkaufstraße, der Kräme, zu hören sein.

Zum Weihnachtsmarkt gehört auch der verkaufsoffene Sonntag am 3. Dezember. Es wird an diesem Tag auch einen weihnachtlichen Gottesdienst in der Unterkirche und am Nachmittag ein Benefizkonzert des Frankenhäuser Frauenchores mit den Schülerinnen und Schülern der Kurstadt Grundschule im Rathaus geben.

Stimmungsvoll wird es auch nach dem Weihnachtsmarkt bleiben. Das Frankenhäuser Weihnachtslieder-Singen wird nach der erfolgreichen Premiere am Donnerstag, 21. Dezember, 18 Uhr, eine Wiederholung auf dem Marktplatz finden.