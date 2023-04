Zum Welttag des Buches eröffnet in Artern Tauschbibliothek

Das ehemalige Pförtnerhäuschen am Arterner Salinepark wurde in unzähligen Arbeitsstunden zur Bücherstube. Unter anderem wurde im Inneren neuer PVC-Belag verlegt.

Artern. Im Salzdamm am Eingang zum Salinepark wandelt sich ein Pförtnerhäuschen zur „Bücherpforte“. Am 22. April können Spenden abgegeben werden.

Tauschbibliotheken finden sich bereits in mehreren Orten thüringenweit. Die Salinestadt Artern eröffnet ihre im Salzdamm am Eingang zum Salinepark am 23. April zum Welttag des Buches um Punkt 15 Uhr. Das Prinzip ist dasselbe wie schon anderenorts, in denen alte Telefonzellen Bücherregale erhielten und sich dort Belletristik, Sachbücher oder gar manch digitale Medien finden. Die Tauschbibliothek steht jedem zur Verfügung.

Die Mitglieder des Ortschaftsrates wünschen sich weitere Spenden; vornehmlich sollen in der Bücherpforte Print-Titel zu finden sein. Foto: Martin Seidel

Die Bibliothek im Pförtnerhäuschen kann kostenfrei, aber unter einer Bedingung genutzt werden: Jeder, der sich ein Buch nimmt, sollte nach Möglichkeit als Ausgleich eines dazu stellen, wünschen sich die Mitglieder des Arterner Ortschaftsrates, die für das Projekt Bücherpforte nicht nur mehrere Tausende Euro locker gemacht haben, um unter anderem einen Stromanschluss zu legen, sondern selbst in ihrer Freizeit die Ärmel hochkrempelten.

Dutzende Bücher zum Schmökern haben bereits Einzug in die Regale gehalten. Mehr als die Hälfte des vorhandenen Raumes ist bereits gefüllt, schätzte Ortschaftsrat Martin Seidel. Um weitere Spenden wird allerdings gebeten, um ein Grundangebot gewährleisten zu können. Wer Bücher hat, kann diese am 22. April – einen Tag vor der Eröffnung – in der Zeit von 14 bis 16 Uhr am ehemaligen Pförtnerhäuschen abgeben.