Zusätzliche 2,2 Millionen Euro soll der Kyffhäuserkreis aus der kommunalen Finanzgarantie, auf die sich die rot-rot-grüne Koalition mit der CDU geeinigt hat, nach Berechnungen der SPD-Fraktion erhalten. Das teilte die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx mit.

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreises könnten hiernach zusammen 3,6 Millionen Euro bekommen.

Insgesamt stelle das Land den Thüringer Kommunen 100 Millionen Euro zur Aufstockung der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich und 80 Millionen Euro zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen zur Verfügung. Die SPD-Landtagsfraktion hatte sich in der Koalition dafür eingesetzt, diese Coronahilfen ohne Zweckbindung und ohne Spitzabrechnung auszureichen, so Marx.

„Die Pandemie wird auch mit einem möglichen Impfstoff noch weit ins Jahr 2021 Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben. Wir stehen in der Verantwortung, alles dafür zu tun, dass diese Auswirkungen so wenig wie möglich bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu spüren sind“, schreibt Marx. Derzeit würden im Landtag noch Details zu den Berechnungsmodellen geklärt. In der aktuellen Modellrechnung waren laut Marx die Gesamtsteuereinnahmen zugrunde gelegt worden.