Zusätzliche Hilfe für Schüler in der Pandemie

Kyffhäuserkreis. Mit Hilfe eines Bundesprogramms sollen Acht- und Neuntklässler zusätzliche Förderung erhalten beim Übergang von Schule zu Beruf.

Unterstützung für Jugendliche, die aufgrund des Coronapandemie durch Distanz- und Wechselunterricht in den vergangenen fast zwei Jahren Lernrückstände haben, will der Kyffhäuserkreis bieten. Mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ sollen pädagogische Angebote für Acht- und Neuntklässler finanziert werden, die am Übergang zum Beruf stehen, teilte Steffen Lupprian (SPD) als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses mit.

Mehrere Träger hatten sich beworben. Bis Juli 2023 stehen rund 160.000 Euro zur Verfügung. Los geht es noch in diesem Jahr. Deshalb war die Vergabe noch vor Jahresende notwendig, so Lupprian. Entschieden haben sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss für das VHS-Bildungswerk Roßleben-Wiehe und den Sondershäuser Bildungsverein, die sich im Verbund beworben hatten. Je eine halbe Stelle soll bei den Trägern finanziert werden, so dass Regel- und Gemeinschaftsschulen in beiden Kreisteilen davon profitieren können. Zunächst sollen die Mitarbeiter mit den Schulen und den Schulsozialarbeitern, den Bedarf ermitteln und wie geholfen werden könne.