Zusatz für Allmenhäuser Bauerntheater

Allmenhausen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es weitere Aufführungen geben.

Erfolg verpflichtet. So auch in Allmenhausen. Die enorme Resonanz auf das jüngste Stück des Allmenhäuser Bauerntheaters hat dazu geführt, dass es weitere Vorstellungen geben wird.

In dem selbst geschriebenen Stück mit dem Titel „Wenn du denkst, die Kasse ist leer...“ wird die Geschichte von Bio-Milchbauer Karl Wiesengrund (Roland Appel) erzählt, bei dem die Kasse leer ist, weil die Milchpreise fallen und seine Frau Erna (Elke Hopp) von neuen Kleidern und einer Kreuzfahrt träumt. Und während sie mit der neugierigen Nachbarin Frieda (Ute Bauernfeind) darüber sinniert, woher das Geld kommen könnte, kündigen sich mit dem Besuch aus der Arbeitsagentur (Benjamin Gröger) einige Veränderungen an.

Gemeinsame Proben wegen Corona nicht möglich gewesen

Gemeinsam geübt hatten die sieben Darsteller mehr als ein Jahr lang, wie Annett Weiß erzählt. Dabei seien die Vorbereitungen immer wieder unterbrochen gewesen, weil wegen der Pandemie keine gemeinsamen Proben möglich waren. Dass die Aufführungen im April und Mai vergangenen Jahres, unterstützt von Andreas Biedermann an der Technik und Christine Appel als Souffleuse, gleich wieder so gut gelaufen seien, erfreute die Truppe. Alle drei Abende waren damals ausverkauft.

„Aufgrund der Nachfragen spielen wir unser Stück noch mal“, sagt Annett Weiß jetzt. So wird es am 15. April um 18 Uhr und am 16. April um 16 Uhr Vorführungen im Thüringer Landhaus in Allmenhausen geben. Karten gibt es im Vorverkauf am 6. April von 18.30 bis 20 Uhr im Thüringer Landhaus. Vorbestellungen sind ab dem 28. März dienstags und mittwochs zwischen 17 und 20 Uhr unter Telefon: 0171/ 1597 869 bei Elke Hopp möglich.

Wie Annett Weiß verriet, wird das Stück auch zur 888-Jahrfeier Allmenhausens im Rahmen der Festwoche am 6. Juli zu sehen sein.