Zusatzführungen zu den Kranichen

Kraniche versammeln sich am Stausee Kelbra. Der See im Norden Thüringens ist der drittgrößte Rastplatz für den Grauen Kranich (Eurasischer Kranich) in Deutschland.

Aufgrund der enormen Nachfrage zu den geführten Kranich-Wanderungen bietet das Biosphärenreservat Südharz zusätzliche Touren an – eine erste findet am Dienstag, 27. Oktober, statt. Treffpunkt ist 15 Uhr die Natur-Ausstellung im Eingangsbereich des Strandbades Kelbra (Lange Straße 150). Die gut zweistündige Wanderung beginnt mit einer Führung durch die Ausstellung. Anschließend geht es auf den Hauptdamm der Talsperre, um den allabendlichen Einflug der Kraniche bestaunen zu können. Nächste Woche werden 40.000 „Glücksvögel“ am See erwartet.

Weitere Informationen unter Telefon: 034651/29 8890 oder im Internet unter www.bioreskarstsuedharz.de