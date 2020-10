Pflegefamilien erhalten zusätzlich 300 Euro als Anerkennung für die Mehrbelastung während der Zeit, als Schulen und Kindergärten in der Coronapandemie geschlossen waren. Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am Montag.

Mit 100 Euro pro Monat orientiere sich der Landkreis an der Einmalzahlung des Bunds, der Familien ebenfalls 300 Euro pro Kind gewährt, erläuterte die Leiterin des Jugendamts Sabine Bräunicke. Für Pflegefamilie, in denen häufig auch Kinder untergebracht sind, sei die Situation zusätzlich belastend gewesen, weil neben Betreuung und Unterricht zu Hause zu leisten waren und zusätzlich Therapien, entlastende Angebote wegfielen. Zudem musste während des Kontaktverbots Regelungen zu Treffen mit den leiblichen Eltern gefunden werden. Hilfe vom Jugendamt, der Familie oder durch das Netzwerk der Pflegefamilien fielen weg beziehungsweise beschränkten sich auf Telefon und digitale Medien. Der Landkreis habe sich daher entschlossen aus der Landeszuweisung für Coronamaßnahmen, eine einmalige Anerkennungsleistung zu zahlen. Neben dem Kyffhäuserkreis unterstützen auch der Ilm-Kreis und zum Teilen das Altenburger Land Pflegefamilien mit einem finanziellen Bonus.