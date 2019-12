Zuviel Salz und Wasser in Rathaus-Grundmauern

Salz und zu viel Feuchtigkeit haben die ältesten Außenmauern vom Sondershäuser Rathaus aufgeweicht. Das geht aus einem jetzt vorliegenden Gutachten über den Zustand der Wände aus Naturstein hervor, wie von Karsten Schmidt, dem Leiter der Rathaussanierung zu erfahren war. Etwa 10.000 Euro seien für die Untersuchungen am Gemäuer zusätzlich ausgegeben worden. Die Studie war laut Schmidt notwendig geworden, weil die Mauern in einem schlechteren Zustand als als erwartet zum Vorschein kamen nachdem Putz und Vorbauten aus jüngerer Zeit entfernt wurden.

Noch keine Lösungfür Naturstein-Sanierung

Nässe und hoher Salzgehalt in den Grundmauern bereiten vor allem beim geplanten Umbau der etwa 700 Jahre alten Gewölbehalle zum neuen Trausaal Probleme. Die Standfestigkeit des Gemäuers aus Kalkstein und rotem Sandstein bereitet Architekt Karsten Schmidt dabei die geringsten Sorgen. Großes Kopfzerbrechen hingegen beschert ihm die Frage, wie die feuchten Naturstein dauerhaft verputzt und verblendet werden können, ohne dass nach kurzer Zeit Wasserflecken durchdringen oder Salzkristalle auf den Wandverkleidungen erscheinen. „Wenn wir das jetzt nicht ordentlich in den Griff bekommen, könnte es passieren, dass in drei Jahren der Putz schon wieder abfällt. Das will ich auf jeden Fall vermeiden“, erklärt Schmidt. Er suche nun gemeinsam mit einem Experten für Natursteinsanierung nach einer Lösung, die für Jahrzehnte Sicherheit biete.

100.000 Euro beiHaustechnik gespart

Wie sich das auf die Kosten für die Sanierung auswirkt, könne er noch nicht abschätzen. Schon jetzt stehe allerdings fest, dass der Umbau rund eine halbe Million Euro teurer werden, als bei der inzwischen vier Jahre alten Kostenschätzung kalkuliert. Insgesamt steige die Investitionssumme aller Voraussicht nach auf mehr als fünf Millionen Euro. Das liege, so Bauleiter Schmidt auch nur zu einem geringen Teil an allgemeinen Preissteigerungen. So seien sogar 100.000 Euro eingespart worden, weil ein Posten für Haustechnik zweimal ausgeschrieben war. Das erste Angebot war als zu teuer verworfen worden.

Viele Überraschungenließen Kosten steigen

Viel mehr als wachsende Baupreise schlügen die Überraschungen zu Buche, die immer wieder zu Tage getreten waren, als das Rathaus entkernt wurde, schätz Schmidt ein. So müsse beispielsweise die historisch wertvolle Musikempore erhalten werden, deren Existenz niemand nur geahnt habe. Das ganz anders geplante Foyer wird um eine überraschend entdeckte Turmstube herum neu konzipiert. Fundamente und ganze Mauern mussten komplett neu gesetzt werden, weil sie im Ursprungsbau gar nicht mehr vorhanden waren.

Inzwischen seien Lose im Wert von vier Millionen Euro vergeben, rechnet der Bauleiter zusammen. Die restlichen Arbeiten für den Innenausbau, laut Schätzung im Umfang von einer weiteren Million Euro, will er Mitte kommenden Jahres ausschreiben. „Bezugsfertig wird das Rathaus dann wahrscheinlich im Sommer 2021 sein“, blickt er weiter voraus. Bis jetzt hänge man bei der Sanierung etwa eine halbes Jahr zurück. Mit weiteren Verzögerungen rechnet Schmidt nun aber nicht mehr.

Keine Schädenam Rathaussaal

Immerhin blieben zeit- und kostenträchtige Überraschungen bereits erspart, als der zu Baubeginn versiegelte Rathaussaal wieder geöffnet wurden. Bis auf ein paar Haarrisse im Wandputz fand der Bauleiter den vor wenigen Jahren erst sanierten Raum unversehrt vor. „Das lässt sich malermäßig mit wenig Aufwand ausbessern“, ist Schmidt froh. Direkt unter dem Saal waren während der zurückliegenden Monate Wände herausgerissen worden. Nun trägt ihn eine neue Stahlkonstruktion im künftigen Foyer wieder sicher.

Ein Skelett aus Stahlträgern, ausgefüllt durch Mauerwerk wächst jetzt im Innenhof in die Höhe. Darauf soll bereits zu Jahresbeginn 2020 das durchsichtige Foliendach verankert werden. Wenn es fertig montiert ist, kann der bisherige Hof zum vollwertigen Veranstaltungsraum ausgebaut werden.