Zuwachs in der Jugendfeuerwehr Heldrungen gesucht

In einer Nacht Ende März 2022 brannten eine Lagerhalle in Esperstedt und eine freistehende Scheune in Heldrungen. In beiden Fällen waren die Heldrunger im Löscheinsatz.

Heldrungen. Hinter Heldrungens Feuerwehr liegt ein einsatzreiches Jahr 2022 mit zwei Großbränden und zahlreichen Hilfeleistungen.

Auf ein einsatzreiches Jahr 2022 blickt die Freiwillige Feuerwehr Heldrungen zurück. Neben zahlreichen Hilfeleistungseinsätzen gab es zu Jahresbeginn gleich zwei Großbrände an einem Tag. In den Sommermonaten hatten die Mitglieder der Einsatzabteilung vermehrt Vegetationsbrände zu bekämpfen, wie Wehrführer Stephan Thelemann auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heldrungen und des Feuerwehrvereins Heldrungen in seinem Rechenschaftsbericht erklärte.

Jugendwart Tom Schmidt setzte alle Anwesenden, unter ihnen An der Schmückes Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU), Ortschaftsbürgermeister Roland Schröder (parteilos) sowie der Stadtbrandmeister Silvio Witt über den aktuellen Stand in der Jugendfeuerwehr in Kenntnis, heißt es in einem Bericht von Wehrleitung und Vereinsvorstand. In diesem Sinne betonte Schmidt noch einmal, dass jedes Kind im Alter von 6 bis 18 Jahren herzlich in der Jugendfeuerwehr Heldrungen willkommen ist.

Geehrt und befördert wurden folgende Mitglieder der Einsatzabteilung: Alexander Behrbohm wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Justine-Sophie Nattrodt zur Feuerwehrfrau befördert, Steven Urbanski erhielt für 10 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft die Brandschutzmedaille am Bande, Sven Müller wurde für 25-jährige treue Dienste in der Feuerwehr mit dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen am Bande geehrt. Auch Lehrgangsurkunden wurden ausgegeben, unter anderem für den bestandenen Truppführerlehrgang und eine abgeschlossene Digitalfunkausbildung. Im Anschluss folgten die Grußworte der Gäste.

Im letzten Teil der Versammlung legte Celine Winkler Rechenschaft über das Vereinsjahr 2022 ab. Stephan Thelemann teilte mit seinem Kassenbericht die aktuelle Finanzlage mit.

Veranstaltungstermine für 2023: 30. April Maifeuer, 9. September Tag der offenen Tür, 2. Oktober Oktoberfeuer, 17. Dezember Adventsnachmittag.