Thomas Berger und Juliane Otto von den Frankenhäuser Lions übergaben nicht nur eine Geldspende für die Tafel an Helferin Viola Tiesel und Tafel-Chefin Karin Franke, sondern auch zehn Zahnrettungsboxen an Heiko Raschka (von rechts) für das Domizil in der Kurstadt sowie Schulen im östlichen Kreisgebiet.