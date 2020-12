Zwei Bücherzellen in Sondershausen geplant

Zwei Büchertauschzellen soll Sondershausen bekommen. Die Anregung im Stadtrat durch Manfred Kucksch (SPD) wird umgesetzt. Dabei sprang das Mehrgenerationenhaus, dessen Träger die Frauen- und Familienbegegnungsstätte „Düne“ ist, der Stadt bei. Denn die jeweils 600 Euro pro Telefonzelle werden aus dem Schwerpunktprojekt der Einrichtung „Lesen, Schreiben, Rechnen“ bezahlt, erklärte Bianca Fliß vom Mehrgenerationenhaus.

In einer Stadtratssitzung hatte sie von der Idee gehört und war begeistert. Manfred Kucksch betreibt nicht nur das Leseportal im Bürgerzentrum Cruciskirche, er organisiert auch seit einigen Jahren die Bücherschränke in öffentlichen Einrichtungen wie der Stadtverwaltung und dem Landratsamt, bedauerte aber immer, dass die Leute nur zu den Öffnungszeiten die Bücherschränke nutzen können.

Weil Düne und Mehrgenerationenhaus ihren Sitz ebenfalls im Bürgerzentrum Cruciskirche haben, war der Kontakt schnell hergestellt. Als Partner wolle man nun gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Projekt im kommenden Jahr umsetzen, so Bianca Fliß. Die Telefonzellen stehen aktuell noch in Berlin. Im Mai, Juni werden sie geliefert. Bis dahin wolle man in Absprache mit der Stadtverwaltung geeignete Plätze finden – in der Nähe des Bürgerzentrums, aber ein weiterer könnte auch in einem Ortsteil sein, sagt Bianca Fliß.

Die Telefonzellen sollen natürlich noch aufgehübscht und dann mit Büchern bestückt werden. Damit Menschen jeglichen Alters animiert werden, wieder einmal ein Buch in die Hand zu nehmen. Geplant seien auch Veranstaltungen rund um die Bücherzellen, erklärt Fliß.