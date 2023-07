Der Erdfall in der Mittelstraße von Bottendorf sorgt seit Januar 2021 für Einschränkungen. Zum Spätsommer könnte die Sperrung aufgehoben werden.

Zwei Erdfall-Bereiche in Bottendorf werden wieder zugänglich gemacht

Bottendorf. Seit mehr als einem Jahr sind zwei Strecken in Bottendorf nicht befahrbar. Das soll sich bis Jahresende geändert haben.

Das Warten hat bald ein Ende: Durch Einsatz der Bauhof-Kräfte sollen zwei Straßen in Bottendorf hergerichtet werden, auf denen sich in der Vergangenheit jeweils ein Erdfall ereignete. Der Zeitplan sieht vor, die Verbindungsstraße zwischen Bottendorf nach Donndorf im Oktober, November für den öffentlichen Verkehr freizugeben. Der derzeit gesperrte Erdfall-Bereich in der Mittelstraße könnte schon im August einen bauzaunfreien Anblick bieten, beschrieb Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold die vorgesehene Zeitschiene.

Im Bereich Mittelstraße ist Stützwall geplant

Im jüngst einstimmig von den Stadtvertretern abgesegnete Haushalt der Landgemeinde für das laufende Jahr sind für beide Maßnahmen Finanzmittel eingeplant. Für die Mittelstraße sind es laut Arnold etwa 25.000 Euro, für den Kupferhüttenweg in Richtung Donndorf etwa 55.000 Euro. Externe Firmen sollen nach bisherigem Stand nicht beauftragt werden. Um die Umsetzung kümmere sich der Bauhof.

Das funktioniere derzeit durch Urlaubszeit und krankheitsbedingte Ausfälle nicht sofort, hofft das Bauamt auf Verständnis. Ob in der Mittelstraße im Zuge der Straßenarbeiten gleich der Stützwall hinauf zum Sperlingsberg gemacht werde, entscheidet sich laut Bauamt noch.

Im Januar 2021 tat sich das Erdloch in der Mittelstraße auf. Im Juni vergangenen Jahres sackte ein Streckenabschnitt des gut zwei Kilometer langen Kupferhüttenweges nach Donndorf ab. Die Erdfälle sind inzwischen verfüllt. Offenbar ärgerten sich einige über die Sperrung des Ortsverbindungsweges: Bauamtsmitarbeiter mussten über Wochen hinweg beiseite geschobene Bauzäune und Fahrspuren auf dem angrenzenden Acker in Höhe der Erdfall-Sperrung feststellen. Spuren dieser Unvernunft gebe es aktuell nicht, sagte Arnold.