Kyffhäuserkreis. Zwei weitere Personen sind in der Gemeinschaftsunterkunft in der Kreisstadt positiv aufs Coronavirus getestet worden, teilte das Landratsamt mit.

Zwei neue Corona-Infizierte in Sondershausen

Beim Massentest in der Gemeinschaftsunterkunft in Sondershausen seien zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Am Donnerstag war bei einem Bewohner die Erkrankung an Covid 19 festgestellt worden. Die Einrichtung steht seit dem unter Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat einen Massentest veranlasst. Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Zudem werde es einen zweiten Test geben. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

